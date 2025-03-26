दिल्ली क्राइम्स से लेकर भौकाल तक, जरूर देखें ये शानदार क्राइम-सस्पेंस वेब सीरीज, सीन देख…
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 26, 2025
‘भौकाल’ वेब सीरीज में क्रिमिनल और पुलिस की कहानी दिखाई गई है. इसमें मोहित रैना ने लीड रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दिल्ली क्राइम्स’ वेब सीरीज में दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस की कहानी दिखाई गई है. यह देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
‘बैड कॉप’ भी बेहद शानदार सीरीज है. यह क्राइम और सस्पेंस से लबरेज है. इसमें भी क्राइम की शानदार कहानी है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘असुर’ वेब सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं. इसकी कहानी भी बेहद शानदार है. इसमें अरशद वारसी, वरुण सोबती जैसे कलाकार शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘क्रिमिनल जस्टिस’ में कानूनी संघर्ष को दिखाया गया है. इसमें पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘पाताल लोक’ सीरीज में पुलिस और क्रिमिनल्स की कहानी है. लोगों ने इसे बहुत पसन्द किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘तांडव’ एक राजनीति सीरीज है. इसमें राजनीति और क्राइम को मिलाकर दिखाया गया है. इसमें सैफ अली खान हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: गर्मियों की छुट्टियों में देखें ये शानदार वेब सीरीज, पारिवारिक सीरीज देख आ जाएगा मजा
अगली वेब स्टोरी देखें.