'डिटेक्टिव शेरदिल' में धमाल मचाने के लिए अर्जुन तंवर ने लिया ये बड़ा रिस्क

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jul 02, 2025

बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म डिटेक्टिव शेरदिल जीफाइव पर रिलीज हो चुकी है. लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं.

इस फिल्म के जरिए अर्जुन तंवर ने बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया है. फिल्म में अर्जुन तंवर ने एक गूंगे बहरे का किरदार निभाया है.

खबर है कि इस किरदार को निभाने के लिए अर्जुन तंवर ने खूब पापड़ बेले हैं. अर्जुन तंवर ने सबसे पहले साइन लैग्वेज सीखी है.

सूत्रों की मानें तो अर्जुन तंवर ने एक साथ 3 तरह की साइन लैग्वेज को याद किया है. अर्जुन तंवर के डेडीकेशन देखकर फिल्म के डायरेक्टर भी हैरान थे.

बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए अर्जुन तंवर ने बताया कि वो 5 महीने तक केवल साइन लैंग्वेज ही सीख रहे थे.

इसके अलावा फिल्म डिटेक्टिव शेरदिल के लिए अर्जुन तंवर ने अपना 7 किलो वजन तक कम कर डाला है.

हाल ही में अर्जुन तंवर ने खुलासा किया है कि वो बॉलीवुड के अगले एक्शन हीरो बनने की फिराक हैं. साथ ही साथ अर्जुन तंवर बाकी जेनर पर भी अर्जुन तंवर की नजर है.

अर्जुन ने खुलासा किया कि वो संजय लीला भंसाली जैसे बड़े फिल्ममेकर के साथ काम करना चाहते हैं. इसके अलावा वो दीपिका पादुकोण, तृप्ति डीमरी और राशा थडानी के साथ काम करना चाहते हैं.

