जीनत अमान ने कपूर खानदान के इस शख्स को किया था किस, टुकड़ों में बिखरा गया था देवानंद का दिल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 21, 2024
90's की डीवा जीनत अमान हाल ही में फिर से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत अमान ने कुछ समय पहले ही अपने और संजय खान के रिश्ते को लेकर कई बातों को साझा किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर क्या आपको पता है कि देवानंद ने जीनत अमान को उनका पहला ब्रेक दिया था?
Source:
Bollywoodlife.com
देवानंद फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जीनत अमान को पसंद करने लगे थे. वो उनसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'रोमांसिंग विद लाइफ' में लिखा था 'अचानक, मुझे एक दिन लगा कि मैं जीनत से बहुत प्यार करने लगा हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
देवानंद ने लिखा, 'मैं उनसे अपने प्यार का इजहार एक बहुत ही खास और रोमांटिक जगह पर करना चाहता हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
देवानंद लिखते हैं 'मैंने ताज होटल के शीर्ष को चुना जहां मैंने उनके साथ एक बार खाना खाया था.'
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'इश्क इश्क इश्क' का प्रीमियर मेट्रो सिनेमा में हुआ था. जहां राज कपूर ने जीनत अमान को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
राज कपूर ने जब जीनत अमान को बधाई दी तो उन्होंने उन्हें किस किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
देवानंद ने जब राज कपूर को जीनत अमान को किस करते देखा तो उनका दिल टूट गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
देवानंद, जीनत अमान और राज कपूर को साथ देखकर निराश हो गया थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Youtube पर धड़ल्ले से देखे गए इन फिल्मों के ट्रेलर, नंबर 1 को मिले इतने Views
अगली वेब स्टोरी देखें.