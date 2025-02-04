'विवाह' फिल्म छोड़ना चाहते थे शाहिद कपूर, डायरेक्टर से की थी...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 04, 2025
शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'देवा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच शाहिद की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'विवाह' से जुड़ा एक किस्सा सामने आया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, एक्टर फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद चाहते थे कि मेकर्स उन्हें इससे बाहर कर दें.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद ने बताया था कि 'जब मैं विवाह शूट कर रहा था, तो वो दौर मेरे लिए काफी बुरा था.'
Source:
Bollywoodlife.com
'उस दौरान मेरी एक के बाद एक लगातार तीन फिल्में फ्लॉप हुई थी.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर ने आगे कहा कि 'ऐसे में मैं नहीं चाहता था कि ये हाल 'विवाह' का भी हो.
Source:
Bollywoodlife.com
'ऐसे में एक दिन मैं डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मुझे फिल्म से निकाल दें.'
Source:
Bollywoodlife.com
'हालांकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उनको मुझपर विश्वास था.'
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद ने आगे कहा, 'वो बोले तुम अपना काम करो. बाकी सबकुछ मुझपर छोड़ दो. वो मेरे लिए यादगार पल था.'
Source:
Bollywoodlife.com
बाद में फिल्म विवाह ने शाहिद के करियर को उड़ान दी, क्योंकि यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें विवाह साल 2005 में रिलीज हुई थी. जिसमें शाहिद कपूर एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 40 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाए थे 102 करोड़, एक्टर ने 4 बार की थी रिजेक्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.