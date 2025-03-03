आखिर क्यों इन 6 सेलेब्स ने बीच में ही रियलिटी शो को कहा अलविदा? लिस्ट में शामिल है ये बड़ी हीरोइन
Sadhna Mishra
| Mar 02, 2025
आज हम आपको कुछ ऐसे सेलेब्स से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने रातों-रात रियलिटी शो को अलविदा कह दिया.
देवोलीना भट्टाचार्जी को बिग बॉस 13 में लोअर बैक की तकलीफ हुई, जिसके चलते उन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया था.
राकेश बापट ने बिग बॉस 15 को किडनी स्टोन की वजह से अलविदा कह दिया.
तेजस्वी प्रकाश को खतरों के खिलाड़ी 10 में स्टंट करते वक्त चोट लग गई थी, जिसके बाद वो शो से बाहर हो गईं.
धीरज धूपर को झलक दिखलाजा 10 में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने बीच में ही शो छोड़ दिया.
दीपिका कक्कड़ ने हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से सेलिब्रिटी मास्टरशेफ को बीच में छोड़ दिया.
पूजा बनर्जी को नच बलिए 9 में चोट लगी, जिसके चलते वो शो से हट गईं.
