युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद छलके धनश्री वर्मा के आंसू? क्रिप्टिक पोस्ट में लिखा- 'आई मिस यू...'
Pratibha Gaur
| Feb 23, 2025
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा अपने रश्ते को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं.
दरअसल यह दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, जिसका कार्रवाई कोर्ट में चल रही है.
अब इन सबके बीच धनश्री वर्मा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है.
जिसमें धनश्री वर्मा ने लिखा है कि आई मिस यू सो मच.
बता दें कि धनश्री वर्मा ने यह पोस्ट अपनी नानी के लिए लिखा है.
उन्होंने लिखा, 'एक साल हो गया है, मैं आपको बहुत याद करती हूं नानी. '
'मुझे बचाने के लिए और मुझे जिंदगी जीने की ताकत देने के लिए थैंक्यू. आपकी सीख ने आज मेरी बहुत मदद की है.'
धनश्री वर्मा के इस पोस्ट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने साल 2020 में शादी रचाई थी.
