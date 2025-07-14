धनश्री वर्मा की अदाएं देख पिघला सबका दिल! लाल गुलाब के साथ शेयर की ऐसी तरस्वीरें जो...
Sadhna Mishra
| Jul 13, 2025
धनश्री वर्मा ने एक बार फिर से अपने लेटेस्ट पोस्ट से इंटरनेट पर जबरदस्त धमाका किया है.
उन्होंने अब इंस्टाग्राम पर अपनी फ्लोरल ड्रेस में ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं.
हाथ में लाल गुलाब और खुले बालों में उन्होंने फैन्स को दीवाना बना दिया.
गोल्डन ईयररिंग्स, अंगूठियां और चंकी चूड़ियां उनके लुक में चार चांद लगा रही हैं.
इंस्टाग्राम पर फैन्स उनके लुक और ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर रहे हैं.
कई यूजर्स ने कमेंट कर उन्हें 'स्टाइल क्वीन' और 'एलिगेंट ब्यूटी' बताया.
बता दें, धनश्री की शादी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से हुई थी, लेकिन अब दोनों का तलाक हो चुका है.
