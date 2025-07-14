धनश्री वर्मा की अदाएं देख पिघला सबका दिल! लाल गुलाब के साथ शेयर की ऐसी तरस्वीरें जो...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 13, 2025

धनश्री वर्मा ने एक बार फिर से अपने लेटेस्ट पोस्ट से इंटरनेट पर जबरदस्त धमाका किया है.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने अब इंस्टाग्राम पर अपनी फ्लोरल ड्रेस में ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं.

Source: Bollywoodlife.com

हाथ में लाल गुलाब और खुले बालों में उन्होंने फैन्स को दीवाना बना दिया.

Source: Bollywoodlife.com

गोल्डन ईयररिंग्स, अंगूठियां और चंकी चूड़ियां उनके लुक में चार चांद लगा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इंस्टाग्राम पर फैन्स उनके लुक और ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कई यूजर्स ने कमेंट कर उन्हें 'स्टाइल क्वीन' और 'एलिगेंट ब्यूटी' बताया.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, धनश्री की शादी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से हुई थी, लेकिन अब दोनों का तलाक हो चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Sony Liv की इन खतरनाक वेब सीरीज को देख सुन्न हो जाए दिमाग!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.