युजवेंद्र चहल संग तलाक के लिए धनश्री वर्मा ने ली 60 करोड़ की एलिमनी? कोरियोग्राफर बोलीं...
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 21, 2025
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है.
शादी के 4 साल बाद युजवेंद्र और धनश्री अलग हो गए हैं.
बता दें कि दोनों के बीच पिछले 18 महीनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और यह दोनों अलग रह रहे थे.
वहीं दोनों के तलाक की खबरों के साथ ही इन रूमर्स ने भी जोर पकड़ा ने धनश्री ने युजवेंद्र संग तलाक के लिए 60 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी है.
हालांकि अब इन रूमर्स पर धनश्री वर्मा और उनके परिवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
धनश्री वर्मा के परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि एलिमनी को लेकर फैलाए जा रहे झूठे दावों को लेकर हम बहुत नाराज हैं.
बयान में कहा गया कि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ऐसी कोई राशि कभी नहीं मांगी गई और ना ही ऑफर की गई.
इसके अलावा धनश्री के परिवार ने इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी की मांग की है.
बता दें कि युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री ने साल 2020 में शादी रचाई थी.
