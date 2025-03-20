Dhanashree Verma को मिली पति की बेवफाई, लेटेस्ट वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई खलबली

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने चार साल की शादी को खत्म कर लिया.

Source: Bollywoodlife.com

कपल का तलाक हो गया है. दोनों बीते दो साल से अलग रह रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

इन सब खबरों के बीच धनश्री वर्मा का एक नया गाना रिलीज हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

इस गाने ने इंटरनेट पर आते ही खलबली मचा दी है.

Source: Bollywoodlife.com

धनश्री वर्मा के नए गाने का टाइटल 'देखा जी देखा मैंने' है, जिसमें पति की बेवफाई दिखाई है.

Source: Bollywoodlife.com

इस गाने में धनश्री के साथ इश्वाक सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

धनश्री और युजवेंद्र के तलाक के बीच बेवफाई पर ये गाना आया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस वजह से लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लोगों का कहना है कि धनश्री का ये गाना सही टाइम पर आया है.

Source: Bollywoodlife.com

