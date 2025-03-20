Dhanashree Verma को मिली पति की बेवफाई, लेटेस्ट वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई खलबली
Mar 20, 2025
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने चार साल की शादी को खत्म कर लिया.
कपल का तलाक हो गया है. दोनों बीते दो साल से अलग रह रहे थे.
इन सब खबरों के बीच धनश्री वर्मा का एक नया गाना रिलीज हुआ है.
इस गाने ने इंटरनेट पर आते ही खलबली मचा दी है.
धनश्री वर्मा के नए गाने का टाइटल 'देखा जी देखा मैंने' है, जिसमें पति की बेवफाई दिखाई है.
इस गाने में धनश्री के साथ इश्वाक सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं.
धनश्री और युजवेंद्र के तलाक के बीच बेवफाई पर ये गाना आया है.
इस वजह से लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
लोगों का कहना है कि धनश्री का ये गाना सही टाइम पर आया है.
