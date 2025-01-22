कैसा है धनश्री का हाल? तलाक की खबरों के बीच बदली-बदली दिखीं
Masummba Chaurasia
Jan 22, 2025
धनश्री वर्मा हाल ही में मुंबई में स्पॉट हुईं, इस दौरान उनका वो कुछ बदली-बदली नजर आईं.
धनश्री ऑल ब्लैक आउटफिट में दिखीं, जिसमें उनका लुक देखने लायक लग रहा था.
उन्होंने ब्लैक फुल स्लीव्स टीशर्ट के साथ मैचिंग ट्राउजर कैरी किया हुआ था, जिसमें वो स्टनिंग नजर आ रहीं थीं.
धनश्री ने अपने लुक को पिंक एंड व्हाइट स्नीकर्स और ओपन हेयर के साथ कम्प्लीट किया था.
इस दौरान उनके हवा में लहराते लंबे बालों ने उनके ग्लैमरस लुक में चार चांद लगाए थे.
वहीं पैप्स ने जब धनश्री से उनका हाल पूछा, तो उन्होंने कहा- 'मैं अच्छी हूं.'
बता दें कि कुछ समय से धनश्री और उनके पति युजवेंद्र चहल के तलाक की खबरें सुर्खियों में हैं.
हालांकि, इस पर अभी तक कपल का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.
लेकिन, चहल और धनश्री ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर रखा है, जिसकी वजह से दोनों के अलग होने की खबरें सामने आ रहीं हैं.
