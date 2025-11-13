धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रोमांटिक और प्यारी तस्वीरें, देखें फोटोज
Shreya Pandey
| Nov 13, 2025
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित जोड़ियों में एक है.
धर्मेंद्र पहली बार हेमा मालिनी से फिल्म "तुम हसीन मैं जवान" के सेट पर मिले थे.
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. वहीं इनकी जोड़ी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी.
फिल्मों में काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आए, जहां उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया.
हेमा से मिलने से पहले ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे, इस वजह से हेमा के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे.
धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया, वहीं उन्होंने अपनी पहली पत्नी को भी तलाक नहीं दिया.
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को 45 साल हो गए हैं लेकिन आज भी दोनों के बीच प्यार है.
