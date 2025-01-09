90 के दशक में इस एक्टर ने दी 74 हिट फिल्में, फिर भी क्यों नहीं कर पाए कभी Amitabh Bachchan की बराबरी
Bollywood Staff
| Jan 09, 2025
90 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थीं.
वहीं सिनेमाघरों में इस एक एक्टर का नाम भी खूब चलता था.
लेकिन इस एक्टर को कभी भी अमिताभ बच्चन की तरह सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिल पाया था.
आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक्टर धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं.
धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 240 फिल्में की है, जिसमें से कई सुपरहिट रही हैं.
धर्मेंद्र ने 240 फिल्मों में से लगभग 94 फिल्में सुपरहिट दी हैं.
धर्मेंद्र ने अब तक 74 फिल्में हिट दी हैं जो कि किसी भी एक्टर के मुकाबले ज्यादा हैं.
लेकिन फिर भी धर्मेंद्र को कभी भी अमिताभ बच्चन की तरह सुपरस्टार नहीं कहा गया है.
दरअसल, धर्मेंद्र जो भी फिल्में साइन करते थे, वो कम बजट की हुआ करती थीं.
धर्मेंद्र की कम बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करती थीं.
लेकिन धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्में अमिताभ बच्चन की बड़े बजट की फिल्मों के साथ बराबरी नहीं कर पाती थीं.
इंडस्ट्री में धर्मेंद्र को खूब इज्जत मिलती थी मगर कभी सुपरस्टार का टैग नहीं मिल सका था.
