इस एक्ट्रेस से चिढ़ गए थे Dharmendra, उन्हें ज्यादा लाइमलाइट मिलने पर छोड़ दी थी एक फिल्म
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 04, 2025
एक फिल्म में इस एक्ट्रेस के साथ काम करने के दौरान धर्मेंद्र इतना चिढ़ गए कि उन्होंने फिल्म को ही ठुकरा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
डायरेक्टर सई परांजपे ने हाल में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सई परांजपे ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म में काम करना शुरू ही किया था जो बीच में रुक गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सई परांजपे ने कहा धर्मेंद्र मेरे बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत ही खुशमिजाज रहने वाले व्यक्ति हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सई परांजपे ने बताया कि एक दिन धर्मेंद्र मेरे पास आए और कहा कि 'मुझे आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहिए.'
Source:
Bollywoodlife.com
सई परांजपे के पास उस समय एक फिल्म की स्क्रिप्ट थी, जिसके लिए धर्मेंद्र ने हामी भर दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सई परांजपे ने इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र और शबाना आजमी को कास्ट किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सई ने बताया एक सीन में धर्मेंद्र और शबाना आजमी आमने -सामने थे जिसमें हीरो कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ा होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
सई ने बताया कि सीन खत्म होते ही मैंने कट बोल दिया था जिसको देखकर धर्मेंद्र हैरान रह गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल धर्मेंद्र अपने क्लोज -अप शॉट्स को लेकर परेशान थे. उन्होंने सई परांजपे से कहा 'मेरा क्लोज -अप शॉट नहीं हुआ है.'
Source:
Bollywoodlife.com
सई परांजपे ने धर्मेंद्र से कहा कि 'इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी पीठ ने सब कुछ कह दिया है.'
Source:
Bollywoodlife.com
सई परांजपे कहा 'मुझे शक है कि धर्मेंद्र को लगा कि मैं हीरोइन को ज्यादा लाइमलाइट में रख रहा हूं, जो कि उन्हें पसंद नहीं आया.'
Source:
Bollywoodlife.com
सई परांजपे ने बताया 'उस दिन के बाद धर्मेंद्र की गति धीमी हो गई और धीरे -धीरे यह फिल्म रूक गई.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्या Govinda और उनकी पत्नी Sunita के रिश्ते में आ गई है दरार? जानिए क्या है पूरा मामला
अगली वेब स्टोरी देखें.