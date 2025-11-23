रणवीर सिंह की इन मूवीज ने की थी धांसू कमाई, अब 'धुरंधर' की बारी
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 23, 2025
फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने 153.60 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म साल 2023 में आई थी.
फिल्म 'गली बॉय' ने 140.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी.
फिल्म 'सिम्बा' ने 240. 31 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी. ये फिल्म साल 2018 में सिनेमाघरों में आई थी.
फिल्म 'पद्मावत' ने 166.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी.
फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' ने 184.2 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म साल 2015 में बड़े पर्दे पर आई थी.
फिल्म 'गुंडे' ने 78.60 करोड़ रुपये की धमाकेदार कमाई की थी. ये फिल्म साल 2014 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
फिल्म 'गोलियां की रासलीला राम लीला' ने 116.33 करोड़ रुपये थे. इस फिल्म साल 2013 बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी.
