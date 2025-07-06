रणवीर सिंह की इन 6 फिल्मों ने की बंपर कमाई, ये मूवी हुई थी 300 करोड़ी
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 06, 2025
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि उनकी अब तक कौन सी फिल्म हिट रही हैं.
रणवीर सिंह की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने 153.60 करोड़ रुपये कमाए थे. ये साल 2023 में रिलीज हुई थी.
फिल्म 'गली बॉय' ने 140.25 रुपये का कलेक्शन किया था. रणवीर सिंह की ये फिल्म 2019 में सिनेमाघरों में आई थी.
फिल्म 'सिंबा' साल 2018 में रिलीज हुई थी. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 240.31 करोड़ रुपये कमाई की थी.
रणवीर सिंह की 'पद्मावत' ने 302.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म साल 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
रणवीर सिंह की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' साल 2015 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 184.2 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म गोलियों की 'रासलीला रामलीला' साल 2013 में रिलीज हुई थी. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने 116.33 करोड़ रुपये कमाए थे.
