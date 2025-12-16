किस देश में बना था 'धुरंधर' का ल्यारी इलाका? सेट बनाने में लगे थे 500 लोग
Sadhna Mishra
| Dec 16, 2025
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
रिलीज के बाद से ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. हर कोई बस इसकी तारीफ कर रहा है.
फिल्म में पाकिस्तान के ल्यारी इलाके की कहानी दिखाई गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'धुरंधर' का सेट किस देश में बना था?
हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए 'धुरंधर' के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.
सैनी एस जोहरे ने बताया कि 'धुरंधर' में दिखाए गए पाकिस्तान के इलाके ल्यारी का सेट थाईलैंड के बैंकॉक में बनाया गया था.
उन्होंने बताया कि, 'हमें 6 एकड़ का सेट 20 दिनों में बनाना पड़ा.'
'बैंकॉक में हम भारत से बहुत ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए वहां के आर्टिस्ट की मदद लेनी पड़ी.'
सैनी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि, सेट बनाने के लिए हर दिन 500 थाईलैंड के लोगों ने दिन-रात काम किया.
dhurandhar news
