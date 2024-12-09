अपनी डेब्यू फिल्म से ही इस एक्ट्रेस ने किया था करोड़ों दिलों पर राज, जीत चुकी हैं Miss Asia Pacific का खिताब
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा आज अपना 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं.
दीया मिर्जा अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी को लेकर अक्सर फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं.
दीया मिर्जा बॉलीवुड में कदम रखने से पहले एक बड़ी मल्टीमीडिया कंपनी में काम करती थीं.
दीया मिर्जा साल 2000 में 'फेमिना मिस इंडिया' कॉम्पिटीशन की रनर अप भी रह चुकी हैं.
वहीं सिर्फ 18 साल की उम्र में दीया मिर्जा ने 'मिस एशिया पैसिफिक' का खिताब जीत लिया था.
दीया मिर्जा ने डायरेक्टर वाशु भगनानी की फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' दीया मिर्जा एक्टर आर माधवन के साथ नजर आई थीं.
इस फिल्म में दीया मिर्जा और आर माधवन की रोमांटिक जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था.
दीया मिर्जा की ये फिल्म सुपरहिट रही थी. इस फिल्म से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.
दीया मिर्जा ने अपने करियर में दीवानापन,परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई,और संजू जैसी फिल्मों में काम किया है.
