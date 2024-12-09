मां हिन्दू, पिता जर्मन, मगर सरनेम में लगाया मिर्जा, आखिर क्यों इस एक्ट्रेस ने बदला अपना नाम?
आम लोगों की तरह बॉलीवुड में भी कई हसीनाओं ने अपने माता- पिता का सरनेम लगाकर खुद की एक पहचान बनाई है.
मगर बॉलीवुड में एक ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने माता-पिता का नाम छोड़, अपने लिए किसी अलग सरनेम को चुना है.
आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा की बात कर रहे हैं.
एक्ट्रेस दीया मिर्जा के पिता फैंक हैडरिच जर्मन और मां दीपा एक बंगाली हैं.
मगर फिर क्यों दीया ने अपने नाम के आगे मिर्जा लगाया हुआ है? आइए जानते हैं.
दरअसल, दीया मिर्जा जब 4 साल की थीं तब उनके माता- पिता का डाइवोर्स हो गया था.
दीया की मां ने डाइवोर्स के बाद हैदराबाद के अहमद मिर्जा से दूसरी शादी कर ली थी.
दीया के अपने दूसरे पिता अहमद मिर्जा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे. वो उन्हें बहुत प्यार करती थीं.
दीया ने इसलिए अपने दूसरे पिता अहमद मिर्जा का सरनेम अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया था.
वहीं दीया मिर्जा ने साहिल सांगा से तलाक के बाद वैभव रेखी से कुछ समय पहले ही दूसरी शादी कर ली है.
