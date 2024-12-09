मां हिन्दू, पिता जर्मन, मगर सरनेम में लगाया मिर्जा, आखिर क्यों इस एक्ट्रेस ने बदला अपना नाम?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 09, 2024

आम लोगों की तरह बॉलीवुड में भी कई हसीनाओं ने अपने माता- पिता का सरनेम लगाकर खुद की एक पहचान बनाई है.

Source: Bollywoodlife.com

मगर बॉलीवुड में एक ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने माता-पिता का नाम छोड़, अपने लिए किसी अलग सरनेम को चुना है.

Source: Bollywoodlife.com

आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा की बात कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस दीया मिर्जा के पिता फैंक हैडरिच जर्मन और मां दीपा एक बंगाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मगर फिर क्यों दीया ने अपने नाम के आगे मिर्जा लगाया हुआ है? आइए जानते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, दीया मिर्जा जब 4 साल की थीं तब उनके माता- पिता का डाइवोर्स हो गया था.

Source: Bollywoodlife.com

दीया की मां ने डाइवोर्स के बाद हैदराबाद के अहमद मिर्जा से दूसरी शादी कर ली थी.

Source: Bollywoodlife.com

दीया के अपने दूसरे पिता अहमद मिर्जा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे. वो उन्हें बहुत प्यार करती थीं.

Source: Bollywoodlife.com

दीया ने इसलिए अपने दूसरे पिता अहमद मिर्जा का सरनेम अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं दीया मिर्जा ने साहिल सांगा से तलाक के बाद वैभव रेखी से कुछ समय पहले ही दूसरी शादी कर ली है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अपनी डेब्यू फिल्म से ही इस एक्ट्रेस ने किया था करोड़ों दिलों पर राज, जीत चुकी हैं Miss Asia Pacific का खिताब

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.