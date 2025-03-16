सेट पर इनसिक्योर फील करती थीं दीया मिर्जा, बोलीं, 'सलमान खान ने...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 16, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने अपनी पहली ही फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से दर्शकों का दिल जीत लिया था.
उन्होंने सलमान खान, संजय दत्त और रणबीर कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया है.
मिस वर्ल्ड 2000 प्रतियोगिता में वह प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ थीं, हालांकि खिताब नहीं जीत पाईं, लेकिन मिस एशिया पैसिफिक बनीं.
हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने करियर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से शेयर किए, जिसमें उन्होंने फिल्मों के सेट पर अपनी सुरक्षा को लेकर खुलकर बात की.
दीया ने बताया कि वह कई बार असुरक्षित महसूस करती थीं और इसी वजह से उन्होंने हमेशा अपनी हेयरड्रेसर के साथ रूम शेयर किया है.
उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहती थी कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरे साथी कलाकारों के दरवाजे पर जरूर होगा."
उन्होंने बताया कि 'फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे' की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने उनका का बहुत ध्यान रखा.
दीया ने बताया, "जब हम आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे, तो सलमान बहुत बड़े स्टार थे, इसलिए भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, लेकिन वह हमेशा मेरी सुरक्षा का ध्यान रखते थे."
दीया ने कहा, "मैं कभी नहीं भूलूंगी कि सलमान पहले अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा का ध्यान रखते थे. वह यह सुनिश्चित करते थे कि भीड़ से बचने के लिए मुझे सबसे पहले गाड़ी में बिठाया जाए."
दिया के वर्कफ्रंट की बात करें, तो हाल ही में इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म नादानियां में वो नजर आईं थीं, जहां उन्होंने इब्राहिम की मां का किरदार निभाया था.
