सेट पर इनसिक्योर फील करती थीं दीया मिर्जा, बोलीं, 'सलमान खान ने...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 16, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने अपनी पहली ही फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से दर्शकों का दिल जीत लिया था.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने सलमान खान, संजय दत्त और रणबीर कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

मिस वर्ल्ड 2000 प्रतियोगिता में वह प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ थीं, हालांकि खिताब नहीं जीत पाईं, लेकिन मिस एशिया पैसिफिक बनीं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने करियर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से शेयर किए, जिसमें उन्होंने फिल्मों के सेट पर अपनी सुरक्षा को लेकर खुलकर बात की.

Source: Bollywoodlife.com

दीया ने बताया कि वह कई बार असुरक्षित महसूस करती थीं और इसी वजह से उन्होंने हमेशा अपनी हेयरड्रेसर के साथ रूम शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहती थी कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरे साथी कलाकारों के दरवाजे पर जरूर होगा."

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने बताया कि 'फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे' की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने उनका का बहुत ध्यान रखा.

Source: Bollywoodlife.com

दीया ने बताया, "जब हम आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे, तो सलमान बहुत बड़े स्टार थे, इसलिए भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, लेकिन वह हमेशा मेरी सुरक्षा का ध्यान रखते थे."

Source: Bollywoodlife.com

दीया ने कहा, "मैं कभी नहीं भूलूंगी कि सलमान पहले अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा का ध्यान रखते थे. वह यह सुनिश्चित करते थे कि भीड़ से बचने के लिए मुझे सबसे पहले गाड़ी में बिठाया जाए."

Source: Bollywoodlife.com

दिया के वर्कफ्रंट की बात करें, तो हाल ही में इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म नादानियां में वो नजर आईं थीं, जहां उन्होंने इब्राहिम की मां का किरदार निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पर्दे पर चमक, असल जिंदगी में उतना ही अंधेरा, इस करोड़पति एक्ट्रेस के भाई ने गुजारे संघर्ष के दिन, नहीं थे बेटी को दूध तक के पैसे

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.