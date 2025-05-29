अक्षय कुमार ने नहीं खरीदे Hera Pheri 3 के राइट्स? डायरेक्टर बोले- 'मैंने...'
Pratibha Gaur
| May 29, 2025
मोस्ट अवेटेड फिल्म 'हेरा फेरी 3' पर लगातार संकट के बादल गहराए हुए हैं.
एक तरफ जहां एक्टर परेश रावल इस मूवी को मजधार में ही छोड़ चुके हैं.
तो वहीं अब 'हेरा फेरी 3' के राइट्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं.
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक्टर अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' के राइट्स नहीं खरीदे हैं.
वहीं अब इन रिपोर्ट्स पर फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
प्रियदर्शन ने कहा, 'अक्षय कुमार ने फिरोज नाडियाडवाला से हेरा फेरी फ्रैंचाइजी के पूरे अधिकार 10 करोड़ रुपये में खरीद लिए हैं.'
उन्होंने ये भी कहा कि अक्षय ने केवल 'हेरा फेर 3' के नहीं बल्कि पूरी फ्रैंचाइजी के राइट्स अधिकार लिए हैं.
उन्होंने आगे कहा, 'और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि अक्षय कुमार ने मुझे पेपर्स दिखए हैं.'
