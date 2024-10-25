क्या सच में खुद से 20 साल बड़े क्रिकेटर के प्यार में थीं दीवानी निमृत कौर ?
बॉलीवुड एक्ट्रेस निमृत कौर की आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.
निमृत कौर का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन से जोड़ा जा रहा है.
दरअसल, हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के डायवोर्स की खबरें आ रही हैं.
ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के डायवोर्स का कारण निमृत कौर को बताया जा रहा है .
एक्ट्रेस निमृत कौर ने अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म 'दसवीं' में काम किया है.
वहीं अभिषेक और निमृत का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था 'शादियां ज्यादा टिकती नहीं हैं'.
इसलिए फैंस को लग रहा है की अभिषेक और ऐश्वर्या के कथित डायवोर्स का कारण निमृत हैं.
एक्ट्रेस निमृत कौर का नाम इंडियन क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ भी जोड़ा जा चुका है.
एक रुमर्स के अनुसार निमृत कौर और रवि शास्त्री एक दूसरे को दो साल तक डेट भी कर चुके हैं.
मगर निमृत कौर और रवि शास्त्री ने इन अफवाह को फेक बताते हुए इस बात से इनकार कर दिया था.
जिसको क्लियर करते हुए एक्ट्रेस निमृत कौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था.
निमृत कौर ने उस पोस्ट में इस अफवाह को फिक्शन बताया था.
