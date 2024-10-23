क्या 'बाहुबली' की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिरकर कोमा में चले गए थे Prabhas?
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 23, 2024
साउथ सुपरस्टार प्रभास ने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं.
प्रभास ने साल 2002 में आई फिल्म ‘ईश्वर’ से डेब्यू किया.
2015 की फिल्म 'बाहुबली' करने के बाद से प्रभास सबके फेवरेट स्टार बन गए हैं.
'बाहुबली' फिल्म ने एक्टर प्रभास को पैन इंडिया स्टार बना दिया है.
इस फिल्म के लिए सुपरस्टार प्रभास ने कड़ी मेहनत की थी.
बता दें, ऐसी अफवाएं उड़ी थी कि, ‘बाहुबली’ के पहले पार्ट की शूटिंग करते समय प्रभास घोड़े से गिर गए थे.
बताया जाता है कि गिरने के वजह से प्रभास को काफी चोट आई थी और वो कोमा में चले गए थे.
बाद में फिल्म के मेकर्स ने खुद बताया था कि, ये बातें एक अफवाह है.
