राखी सावंत ने फिर करवाई प्लास्टिक सर्जरी? इसलिए उठ रहे सवाल
Bollywood Staff
| Oct 09, 2024
राखी सावंत अपने चेहरे पर आए दिन कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं.
राखी सावंत एक बार अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी हैं.
दरअसल राखी सावंत हाल ही में समय रैना के कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर दिखी हैं.
राखी सावंत पहली बार शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में जज बन कर आई थीं.
राखी सावंत का चेहरा शो में पहले से कुछ अलग नजर आ रहा था.
इसलिए राखी सावंत के चेहरे को देखकर लोगों को लगने लगा कि उन्होंने फिर से प्लास्टिक सर्जरी कराई है.
इन सब के बीच राखी सावंत का शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में एक बड़ा बवाल भी हो गया.
महीप सिंह के साथ कहासुनी में राखी ने गुस्से में कुर्सी स्टेज पर फेंक दी. और गुस्सा हो कर शो से चली गईं.
राखी सावंत के इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है.
