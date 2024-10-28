आखिर क्या कनेक्शन है सोनाक्षी का रीना रॉय के साथ, फैंस ने कहा हैं हूबहू उनकी कॉपी
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 28, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में एक्टर जहीर इकबाल से शादी की है.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर पिता शत्रुघ्न सिन्हा कुछ खास खुश नहीं थे.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर इन सब रिपोर्ट्स को झुठलाते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ही परिवार के सामने और घर में ही जहीर इकबाल से शादी कर ली.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं सोनाक्षी सिन्हा को लेकर अब एक और नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें बताया जा रहा है की उनकी शक्ल अपनी मां से नहीं बल्कि 90 के दशक की एक्ट्रेस रीना रॉय से मेल खाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, ये खबर इसलिए भी खूब फैल रही है क्योंकि एक समय में उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के रिश्ते की चर्चा खूब होती थी.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में फैंस ने सोनाक्षी सिन्हा का रिश्ता एक्ट्रेस रीना रॉय से जोड़ना शुरू कर दिया है. उनके मुताबिक ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक इंटरव्यू में अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर्स के बारे में बताया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जहां सोनाक्षी सिन्हा ने बताया था की उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की शादी से पहले कई अफेयर्स की खबरें आती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर मैं जब बड़ी हो रही थी तब मैंने उन खबरों को सुना था. सोनाक्षी सिन्हा ने कहा हर किसी का एक पास्ट होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ समय पहले ही सोनाक्षी सिन्हा से सवाल किया गया था कि उनका चेहरा रीना रॉय से काफी मेल खाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनाक्षी सिन्हा ने इस बात को खारिज करते हुए कहा उनका चेहरा उनकी मां पूनम सिन्हा की तरह दिखता है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं रीना रॉय ने भी इस बात से इनकार किया है, उन्होंने कहा कभी -कभी ऐसा हमें लगता है मगर ये सच नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपनी मां और जितेंद्र की मां का उदाहरण देते हुए कहा वो दोनों लगभग एक जैसी लगती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मुफ्त में देखें जियो सिनेमा पर मौजूद ये थ्रिलर फिल्में, हिल जाएगा दिमाग
अगली वेब स्टोरी देखें.