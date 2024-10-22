परिणीति और राघव की नेटवर्थ जान रह जाएंगे हैरान, जीते हैं लग्जरी लाइफ

Bollywood Staff | Oct 22, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने सितंबर, 2024 में राजनेता राघव चड्ढा से शादी की थी.

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपनी शादी लीला पैलेस, उदयपुर में की थी.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे.

राघव चड्ढा की शादी में पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर क्रिकेटर हरभजन सिंह तक कई बड़ी हस्तियां शमिल हुई थीं.

राघव चड्ढा एक पॉलिटिशियन हैं. वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी हैं.

राघव चड्ढा ने कुछ समय पहले GQ मैगजीन से इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी नेटवर्थ 50 लाख रुपए तक है.

राघव की नेटवर्थ में उनकी दो कारें और 5 लाख तक के गहने शामिल हैं.

वहीं परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए तक की है. वो बहुत सी लग्जरी कारें और मुंबई में एक सी फेसिंग घर की मालकिन हैं.

