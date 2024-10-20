'हे बेबी' की इस क्यूट बेबी ने 17 साल पहले जीता था फैंस का दिल, अब दिखती है ऐसी

Oct 20, 2024

कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'हे बेबी' 2007 में आई थी. इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.

फिल्म 'हे बेबी' में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, फरदीन खान और विद्या बालन जैसे बड़े सितारों ने अभिनय किया था.

साजिद खान की फिल्म 'हे बेबी' में शाहरुख खान भी गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आए थे.

इस फिल्म की चाइल्ड एक्ट्रेस बेबी एंजल बहुत ही क्यूट लग रही थीं. फैंस ने इस छोटी सी बच्ची को खूब पसंद किया था.

फिल्म 'हे बेबी' की एंजल अब बड़ी हो गई हैं वो अब लगभग 20 साल की होने को हैं.

चाइल्ड एक्ट्रेस एंजल का रियल नेम जुआना संघवी है वो कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं.

एंजल उर्फ जुआना संघवी फिल्म 'हे बेबी' से रातों रात बॉलीवुड की फेवरेट क्यूट चाइल्ड एक्ट्रेस बन गई थीं. मगर उसके बाद वो लाइमलाइट से गायब हो गई थीं.

जुआना संघवी हाल में सोशल मीडिया पर नजर आई हैं. वो इन फोटोज में बिल्कुल अलग नजर आ रही है.

दरअसल जुआना संघवी हाल ही में मुंबई के एक नाइटक्लब में फैमिली और दोस्तों के साथ पार्टी करती दिखी हैं.

जुआना का लुक अब बदल चुका हैं. मगर उनके चेहरे पर अब भी वही क्यूट सी स्माइल बरकरार है.उनके गालों पर अभी भी डिंपल नजर आते हैं.

