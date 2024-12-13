Dilip Kumar के बंगले को Museum में किया जाएगा तब्दील, 500 करोड़ रुपये में बेचे गए अपार्टमेंट
Dec 13, 2024
बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार का बंगला आजकल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
दिलीप कुमार का यह बंगला उनके और उनकी पत्नी सायरा बानू के दिल के बहुत करीब था.
लेकिन दिलीप कुमार के इस बंगले को अब मुंबई की एक रियल स्टेट कंपनी ने लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए लिया है.
दरअसल, 2016 में दिलीप कुमार ने अशर ग्रुप के साथ एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया था.
इस एग्रीमेंट के अनुसार इस प्रॉपर्टी पर लग्जरी अपार्टमेंट्स को बनाया जाएगा.
इस प्रॉपर्टी पर दिलीप कुमार के नाम पर एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा.
दिलीप कुमार की प्रॉपर्टी पर बन रहे अपार्टमेंट 'द लीजेंड बॉय अशर' ने हाल ही में एक नई उपलब्धि हासिल की है.
इस अपार्टमेंट ने 15 महीनों के भीतर 500 करोड़ रुपए तक की बिक्री कर ली है.
