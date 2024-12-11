इन 6 फिल्मों को रिजेक्ट कर पछताए थे Dilip Kumar, बदल सकते थे हिंदी फिल्म सिनेमा का इतिहास
| Dec 11, 2024
सुपरस्टार दिलीप कुमार फिल्मी दुनिया में ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते थे.
दिलीप कुमार ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नायाब फिल्में दी हैं.
लेकिन दिलीप कुमार को इन 6 फिल्मों को रिजेक्ट करके बाद में बहुत पछताए हुआ था.
फिल्म 'जंजीर' को दिलीप कुमार ने रिजेक्ट कर दिया था. इस मूवी ने अमिताभ बच्चन को रातों -रात सुपरस्टार बना दिया था.
फिल्म 'बागबान' को दिलीप कुमार ठुकरा कर बाद में बहुत पछताए थे.
दिलीप कुमार ने फिल्म 'प्यासा' को भी करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा इसका किरदार 'देवदास' से मेल खाता है.
सुपरहिट फिल्म 'बैजू बावरा' को भी दिलीप कुमार ने करने से इनकार कर दिया था.
एक्शन फिल्म 'शोले' में दिलीप कुमार को ठाकुर के रोल के लिए अप्रोच किया गया था मगर उन्होंने इसे मना कर दिया था.
फिल्म 'संगम' के लिए भी दिलीप कुमार को सेलेक्ट किया गया था मगर उन्होंने इस फिल्म को भी ठुकरा दिया था.
