इन बॉलीवुड कपल्स की उम्र में है सालों का गैप, पांचवे नंबर के कपल में 29 साल का है अंतर
Shreya Pandey
| Mar 04, 2025
वो कहते हैं न कि प्यार ना ही रंग देखता है और ना ही उम्र. प्यार में कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सभी हदों को पार किया है.
आज हम आपको बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स के बारे में बता रहें हैं, जिसके उम्र के बीच कई सालों का गैप है.
करीना कपूर और सैफ अली खान के बीच 10 साल का अंतर है. जहां सैफ 1970 के हैं तो वहीं करीना 1980 में पैदा हुई थी.
संजय दत्त की तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के बीच 19 साल का अंतर है.
कबीर बेदी और परवीन दुसांज के बीच 29 साल का अंतर है. परवीन कबीर बेदी की चौथी पत्नी हैं.
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच 13 साल का है. हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं.
शाहिद कपूर से मीरा राजपूत 14 साल छोटी हैं लेकिन फिर भी उन दोनों की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है.
दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच 22 साल का फर्क था. शादी के समय दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा 22 साल की.
