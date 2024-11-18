'पहले दारू के ठेके'... जानिए क्यों दिलजीत दोसांझ ने दिखाई कानून का आंख?
Nov 18, 2024
दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में तेलांगना सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है.
तेलांगना सरकार की तरफ से नोटिस मिलते ही दिलजीत दोसांझ ने उनको दोगला बता दिया है.
दिलजीत दोसांझ ने कहा कि अगर सरकार खुद को ड्राइ स्टेट घोषित कर दे तो वो भी अपने कॉन्सर्ट में किसी को शराब नहीं पीने देंगे.
दिलजीत दोसांझ ने तो ये तक बोल दिया है कि वो कॉन्सर्ट में शराब का कोई गाना भी नहीं गाएंगे.
दिलजीत दोसांझ ने कहा बॉलीवुड ने अब तक शराब पर हजारों गाने बनाए हैं उन पर किसी ने रोक नहीं लगाई.
सरकार पर निशाना साधते हुए दिलजीत दोसांझ ने कहा मैं शराब नहीं पीता तो मैं ये शर्त मान सकता हूं. दम है तो बॉलीवुड को रोक कर दिखाओ.
नाराजगी जाहिर करते हुए दिलजीत दोसांझ ने कहा, आपके यहां पर ठेके खुले हुए हैं. आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते.
दिलजीत दोसांझ ने ऐलान किया कि अगर सरकार मेरा कहा मान लेती है तो मैं भी शराब का कोई गाना नहीं गाऊंगा.
दिलजीत दोसांझ ने आगे कहा, वैसे भी मैंने शराब को लेकर एक दो गाने ही बनाए हैं.
