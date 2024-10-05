दिलजीत दोसांझ का पाकिस्तान प्रेम क्यों नहीं झेल पाए इंडियन फैंस?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 05, 2024

फेमस पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों यूरोप टूर हैं.

मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट के दौरन दिलजीत ने एक पाकिस्तानी फैन को अपने शूज गिफ्ट किए थे.

जिसको लेकर भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा था.

केवल इतना ही नहीं लोगों ने उन्हें 'देशद्रोही' तक बता दिया था. वहीं अब दिलजीत ने इस पर रिएक्ट किया है.

दिलजीत ने एक कॉन्सर्ट में कहा, 'बाबा कहते हैं- पवन गुरु है, पानी पिता और धरती मां है, बस यही बात मतलब की है.'

दिलजीत ने आगे कहा, 'मैं यहां केवल प्यार बांटने आया हूं दोस्तों.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, मैं ये बात कितनी बार कह चुका हूं.'

उन्होंने कहा, 'लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है.'

उन्होंने कहा, 'आप जितने भी लोग आए हो यहां, जिस भी देश से आए हो, मैं सभी से बहुत प्यार करता हूं.'

