कहां तक पढ़े-लिखें हैं दिलजीत दोसांझ? जानिए सिंगर बनने के पीछे की कहानी

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 25, 2025

सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं.

एक्टर ने अपनी आवाज और एक्टिंग से दुनियाभर में अपनी एख खास पहचान बना चुके हैं.

हालांकि, इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'सरदार जी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं.

दरअसल, दिलजीत की इस फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर भी नजर आईं.

भारत की फिल्म में पाक एक्ट्रेस की झलक देखकर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और दिलजीत विवादों में घिर गए.

ऐसे में अब कई लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वह कहां तक पढ़े-लिखें हैं और वह सिंगर कैसे बनें?

बता दें कि एक्टर बेहद ही सिंपल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और उनका असली नाम दलजीत सिंह दोसांझ हैं.

एक्टर और सिंगर ने श्री गुरु हरकृष्ण से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने अलमनार पब्लिक स्कूल से 10वीं पास की.

बचपन से ही गाने के शौकीन दिलजीत ने आगे की पढ़ाई छोड़ गुरुद्वारे में गाना गाने लगे.

फिर ऐसे ही कुछ समय बाद साल 2005 में उनका पहला एल्बम 'स्माइल' रिलीज हुआ, जो हिट हो गया.

बस फिर क्या था इसके बाद दिलजीत दोसांझ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वह एक मशहूर सिंगर और एक्टर हैं.

