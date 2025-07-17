Sardaarji 3 ने पाकिस्तान में रच दिया इतिहास, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 17, 2025
दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सरदारजी 3' का पूरी दुनिया में भौकाल देखने को मिल राह है.
Source:
Bollywoodlife.com
वैसे तो ये मूवी भारत में रिलीज नहीं हुई लेकिन इसने पाकिस्तान में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो यह मूवी तीन हफ्तों में पाकिस्तान में 40.50 करोड़ रुपये की धांसू कमाई कर चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
और अगर यह फिल्म इसी स्पीड से चलती रही तो केवल पाकिस्तान में ही 60 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'सरदारजी 3' की कमाई ने पाकिस्तान में इस फिल्म को भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बना दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'सरदारजी 3' ने 'कैरी ऑन जट्टा 3' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिलजीत दोसांझ की फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखकर भारत के लोग बुरी तरह से भड़क गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
यहां तक कि दिलजीत की इस फिल्म को भारत में बैन तक कर दिया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रेखा के इन लुक्स के सामने आज की बोल्ड एक्ट्रेस भी लगती हैं फीकी, देखें तस्वीरें
अगली वेब स्टोरी देखें.