Sardaarji 3 ने पाकिस्तान में रच दिया इतिहास, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 17, 2025

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सरदारजी 3' का पूरी दुनिया में भौकाल देखने को मिल राह है.

वैसे तो ये मूवी भारत में रिलीज नहीं हुई लेकिन इसने पाकिस्तान में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो यह मूवी तीन हफ्तों में पाकिस्तान में 40.50 करोड़ रुपये की धांसू कमाई कर चुकी है.

और अगर यह फिल्म इसी स्पीड से चलती रही तो केवल पाकिस्तान में ही 60 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लेगी.

'सरदारजी 3' की कमाई ने पाकिस्तान में इस फिल्म को भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बना दिया है.

बता दें कि 'सरदारजी 3' ने 'कैरी ऑन जट्टा 3' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिलजीत दोसांझ की फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखकर भारत के लोग बुरी तरह से भड़क गए थे.

यहां तक कि दिलजीत की इस फिल्म को भारत में बैन तक कर दिया गया.

