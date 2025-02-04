40 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाए थे 102 करोड़, एक्टर ने 4 बार की थी रिजेक्ट

40 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाए थे 102 करोड़, एक्टर ने 4 बार की थी रिजेक्ट
Shashikant Mishra
| Feb 04, 2025
शाहरुख खान की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' साल 1995 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को रिलीज हुए 3 दशक हो चुके हैं.
फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का क्रेज आज भी वैसा बना हुआ है. इस फिल्म को पहले ही तरह आज भी पसंद किया जाता था.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान ने फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को चार बार रिजेक्ट कर दिया था.
आखिरकार फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' शाहरुख खान के पास आई और उनकी किस्मत बदल दी.
फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को 40 लाख रुपये से बजट से बनाया गया था और इसकी कमाई 102 करोड़ रुपये हुई थी.
फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने भारत 89 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म 13.5 करोड़ रुपये कलेक्शन ओवरसीज हुआ था.
शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का डायरेक्शन आदित्य चोपड़ा ने किया था.
