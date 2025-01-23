90 के दशक की इन फिल्मों ने शुरू किया रोमांटिक मूवीज का ट्रेंड, देख भूल जाएंगे K-dramas

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

आशिकी 90 के दशक की हिट फिल्म रही है. इस फिल्म की कहानी ने फैंस को खुश कर दिया था.

दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म है, जिसके रोमांटिक सीन्स आज भी पॉपुलर है.

हीरो नंबर 1 गोविंदा और कश्मीरा कपूर की हिट फिल्म है, जो आज भी लोगों के फेवरेट है.

हम आपके हैं कौन भी इस लिस्ट में शामिल है. ये फिल्म 125 हफ्ते तक सिनेमाघरों में लगी थी.

हम दिल दे चुके सनम भी बॉलीवुड की टॉप फिल्मों में से एक है.

काजोल और सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या भी सुपरहिट रोमांटिक फिल्म है.

प्यार तो होना ही था फिल्म में काजोल और अजय देवगन की जोड़ी ने सबको इंप्रेस कर दिया था.

फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने कमाल कर दिया था.

