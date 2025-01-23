90 के दशक की इन फिल्मों ने शुरू किया रोमांटिक मूवीज का ट्रेंड, देख भूल जाएंगे K-dramas
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2025
आशिकी 90 के दशक की हिट फिल्म रही है. इस फिल्म की कहानी ने फैंस को खुश कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म है, जिसके रोमांटिक सीन्स आज भी पॉपुलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
हीरो नंबर 1 गोविंदा और कश्मीरा कपूर की हिट फिल्म है, जो आज भी लोगों के फेवरेट है.
Source:
Bollywoodlife.com
हम आपके हैं कौन भी इस लिस्ट में शामिल है. ये फिल्म 125 हफ्ते तक सिनेमाघरों में लगी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
हम दिल दे चुके सनम भी बॉलीवुड की टॉप फिल्मों में से एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
काजोल और सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या भी सुपरहिट रोमांटिक फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्यार तो होना ही था फिल्म में काजोल और अजय देवगन की जोड़ी ने सबको इंप्रेस कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने कमाल कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Pole Dance में एक्सपर्ट हैं ये 9 एक्ट्रेसेस, सेंसेशनल डांस से मचाती हैं तबाही
अगली वेब स्टोरी देखें.