'उन्होंने मुझे विधवा...' फिल्म 'बॉबी' के लिए डिंपल कपाड़िया को करना पड़ा था इन दिक्कतों का सामना
| Nov 01, 2024
राज कपूर द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म 'बॉबी' की चर्चा अब तक होती है.
फिल्म 'बॉबी' में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने अपनी मासूमियत से ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था.
डिंपल कपाड़िया ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म 'बॉबी' से जुड़ी कुछ बातों को शेयर किया है.
डिंपल कपाड़िया ने बताया, 'ये फिल्म मुझे मेरे कठिन समय में मिली थी'. ये उनकी बॉलीवुड में डेब्यूट फिल्म थी.
"मैं उस समय कुष्ठ रोग से पीड़ित थी. मैं सिर्फ 12 साल की थी. ये बीमारी मेरे हाथ की कोहनी पर थी".
इसलिए मेरे परिवार के जानने वाले एक इंसान ने मुझसे कहा, "मैं देखूंगा कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए".
"मेरे लिए ये शब्द नए थे मैंने जब यह शब्द सुने, मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है".
उन्होंने कहा, राज कपूर इस लड़की से मिलना चाहते हैं. उन्हें बताया गया था कि यहां एक सुंदर लड़की है और उसे कुष्ठ रोग हुआ है.
"मुझे उस समय झटका लगा था मगर उससे मुझे बहुत कुछ हासिल भी हुआ और इस तरह मुझे फिल्म बॉबी मिली".
डिंपल कपाड़िया ने कहा, ये फिल्म बहुत बड़ी थी. इसकी टीम बहुत खास थी. उन्होंने मेरा पूरा लुक भी तैयार किया था.
डिंपल ने बताया, "मेरा माथा छोटा होने की चलते उन्होंने मुझे सब उतारने को कहा था ये सब बहुत दर्दनाक था".
'उन्होंने मुझे विधवा की चोटी दी और मेरे कपड़े भी विदेश से खरीदे गए थे'.
