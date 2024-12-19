Shah Rukh Khan समेत इन बड़े स्टार्स के साथ इस डायरेक्टर ने दी Superhit फिल्में, अब सरकार से मांगा समर्थन
Source:
Bollywoodlife.com
Dec 19, 2024
साउथ के इस डायरेक्टर ने अपनी इन दो सुपरहिट फिल्मों से सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है.
हम अपनी इस रिपोर्ट में साउथ के फेमस डायरेक्टर एंट्री कुमार की बात कर रहे हैं.
एटली कुमार ने अपनी फिल्म 'जवान' से पिछली साल थिएटर्स में धमाल मचा दिया था.
एटली कुमार ने इस फिल्म से पहली बार शाहरुख खान के साथ काम किया था.
फिल्म 'जवान' से पहले एटली कुमार ने थलापति विजय के साथ फिल्म 'बिगिल' की थी. जो कि साउथ में हिट रही थी.
एटली कुमार की फिल्म 'बेबी जॉन' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
एटली कुमार हाल ही में कपिल शर्मा के शो में शामिल हुए थे. जहां उन्होंने खूब मस्ती की थी
कपिल ने मजाक में एटली से कहा कि आप जिस एक्टर के साथ काम करते हैं उसका नाम देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर में आ जाता है.
एटली ने हंसते हुए जवाब दिया कि 'सरकार को मेरा समर्थन करना चाहिए कि मैं देश में इतना पैसा ला रहा हूं.'
