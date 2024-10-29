सूर्या खेलेंगे बड़ा दांव, इस फिल्म में लगा दिए 350 करोड़
साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सूर्या का नाम ही काफी है. थिएटर में उनके चेहरे से फिल्में हिट हो जाती हैं.
सूर्या का साउथ इंडस्ट्री में फैंस के बीच बहुत क्रेज है. उनकी हर फिल्म लगभग सुपरहिट ही रहती है.
सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' थिएटर में 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'कंगुवा' के डायरेक्टर सिरूथाई शिवा को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.
दरअसल, सूर्या स्टारर फिल्म 'कंगुवा' एक बड़े बजट की फिल्म है.
इस फिल्म का बजट 350 करोड़ से भी अधिक है. सूर्या के करियर की ये अब तक की सबसे महंगी फिल्म है.
फिल्म के रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे हैं. फिल्म की टीम इसे वर्लवाइड प्रमोट कर रही है.
फिल्म 'कंगुवा' 3D फॉर्मेट में रिलीज होगी. इस फिल्म को 8 और भाषाओं में दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा.
फिल्म 'कंगुवा' में सूर्या के साथ नेशनल क्रश दिशा पाटनी फीमेल लीड में दिखेंगी.
'एनिमल' स्टार बॉबी देओल भी सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' में निगेटिव रोल निभाएंगे.
