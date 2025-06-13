33 की हुईं दिशा पाटनी की इन ग्लैमरस फोटोज से नहीं हटेंगी निगाहें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 13, 2025
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा पाटनी 13 जून को अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं. उनके फैंस उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली दिशा पाटनी अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा पाटनी के जन्मदिन पर उनके हद से ग्लैमरस फोटोज की झलक आपको दिखाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
disha patani 3
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा पाटनी का ऐसा अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आता है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा पाटनी की एक-एक तस्वीर आते ही वायरल हो जाती हैं. इन पर फैंस की निगाहें टिक जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वीकेंड पर जरूर देखें क्राइम सस्पेंस से भरी ये शानदार फिल्में, मिलेगा मनोरंजन का असली डोज
अगली वेब स्टोरी देखें.