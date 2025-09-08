दिशा पाटनी ने खूब फ्लॉन्ट किया क्लीवेज, हॉटनेस देख फैंस के छूटे पसीने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2025

बॉलीवुड की फेमस और बोल्ड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का लुक लोगों को दीवाना बना देता है.

दिशा बेहद बोल्ड और खूबसूरत हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फोटोज भी शेयर करती हैं.

हाल ही में दिशा ने सोशल मीडिया पर कुछ बोल्ड फोटोज शेयर की हैे,

इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट ड्रेस पहनी नजर आ रहीं हैं.

इस ड्र्रेस के साथ दिशा ने बेहद बोल्ड लिपस्टिक लगा रखी है.

एक्ट्रेस ने इस ड्रेस के साथ मिनिमल मेकअप किया है और अपने बालों को भी खोल रखा है.

एक्ट्रेस का बोल्ड और हॉट लुक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

