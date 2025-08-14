ब्लैक मोनोक्रोम में दिशा पटानी का बोल्ड अंदाज, कर्वी फिगर ने बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2025
दिशा पटानी ने इस बार मोनोक्रोम फोटोशूट से इंटरनेट पर तापमान बढ़ा दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी टोंड बॉडी और कर्वी फिगर फैंस का ध्यान खींच रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लैक ड्रेस में दिशा का यह अंदाज बोल्ड होने के साथ-साथ क्लासी भी लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ओपन कर्ली हेयर और न्यूड मेकअप ने उनके लुक को और ग्लैमरस बना दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
कैमरे के सामने दिशा का हर पोज उनकी फिटनेस और कॉन्फिडेंस दोनों दिखाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका यह फोटोशूट स्टाइल और फिटनेस गोल्स सेट कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ग्लैमरस अंदाज में अवनीत कौर का जलवा! गोल्डन टाइट फिटेड शिमरी गाउन और फरी जैकेट में दिखीं स्टनिंग ब्यूटी
अगली वेब स्टोरी देखें.