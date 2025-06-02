दिशा पाटनी का लेटेस्ट फोटोशूट देख थम गई फैंस की धड़कनें, ऑफ शोल्डर ड्रेस में दिखाया किलर लुक
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 02, 2025
दिशा पाटनी अक्सर अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज से इंस्टाग्राम पर तहलका मचाती रहती हैं.
वहीं अब एक्ट्रेस ने लेटेस्ट फोटोशूट शेयर किया है, जिसमें वह ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आ रही हैं.
इन लेटेस्ट तस्वीरों में दिशा का स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज फैंस के दिलों पर कहर ढा रहा है.
दिशा का ये लुक इतना प्यारा है कि फैंस ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी इस पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे.
सेलिब्रिटी फ्रेंड मौनी रॉय ने भी कमेंट किया है. उन्होंने लिखा- 'स्टनिंग स्टनिंग', जिससे पोस्ट और भी वायरल हो गई.
दिशा का ये ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लाखों लाइक्स मिल चुके हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा पटानी जल्द ही प्रभास के साथ फिल्म 'फौजी' में नजर आएंगी.
'फौजी' के अलावा दिशा बहुप्रतीक्षित साइंस-फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2898 एडी 2' में भी अहम भूमिका में नजर आएंगी.
