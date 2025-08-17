दिशा पटानी ने चलाया हुस्न का जादू, बोल्ड अंदाज में इंटरनेट का चढ़ा दिया पारा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 16, 2025

दिशा पटानी इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट फोटोज से इंटरनेट पर कहर बरपा रही हैं.

मैरून कलर के डीप-नेक आउटफिट में एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.

खुले बाल और न्यूड मेकअप लुक में दिशा का ये अंदाज काफी नैचुरल और एलीगेंट लग रहा है.

फोटोशूट के दौरान एक्ट्रेस का कैंडिड एक्सप्रेशन तस्वीरों में चार चांद लगा रहा है.

दिशा पटानी की इन तस्वीरों पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

फैंस ने कमेंट सेक्शन में उन्हें 'गॉर्जियस' , 'क्वीन' और 'हॉटनेस पर्सनिफाइड' कहना शुरू कर दिया है.

अकसर अपने फिटनेस और बोल्ड फैशन को लेकर चर्चा में रहने वाली दिशा एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

ये लेटेस्ट फोटोशूट इस बात का सबूत है, कि दिशा का स्टाइल और कॉन्फिडेंस दोनों ही जबरदस्त हैं.

