रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग दिशा पाटनी की तस्वीरें हुई वायरल, एक्ट्रेस ने भी सरेआम लुटाया दिल
Sadhna Mishra
| Jun 23, 2025
अपनी बोल्ड फोटो से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस दिशा पाटनी अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.
इन दिनों एक्ट्रेस एलेक्जेंडर एलेक्स इलिक के साथ कथित तौर पर रिश्ते में हैं.
अफेयर की खबरों के बीच रूमर्ड बॉयफ्रेंड एलेक्जेंडर एलेक्स इलिक ने दिशा के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है.
इन फोटोज में दोनों बेहद रोमांटिक और क्लोज नजर आ रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस ने भी इलिक की पोस्ट पर सरेआम प्यार का इजहार किया है.
दिशा ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के पोस्ट पर पिंक हार्ट इमोजी बनाकर रिएक्शन दिया, जिससे फैंस दोनों के रिलेशनशिप की अटकलें लगाने लगें.
दोनों को पहले भी कई बार साथ देखा गया है, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की.
हालांकि, इन तस्वीरों को देख फैन्स पूछ रहे हैं, क्या दिशा अब अलेक्जेंडर को डेट कर रही हैं?
