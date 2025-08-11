रेड बोल्ड कट-आउट ड्रेस में दिशा पाटनी ने दिखाई कातिल अदाएं, हर पोज पर थम जाएंगी सांसे

Sadhna Mishra | Aug 11, 2025

दिशा पाटनी अक्सर अपने बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक बार फिर से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.

दिशा ने अब रेड कट-आउट ड्रेस में अपना बोल्ड और ग्लैमरस लुक शेयर किया है.

दिशा के इस स्कार्लेट ड्रेस में स्मार्ट कट-आउट्स और स्टाइलिश रफल्स इसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं.

ग्लॉसी मेकअप, हल्का ब्लश, पिंक लिप्स और स्मोकी आई मेकअप के साथ दिशा का ये लुक फैंस के दिलों पर छा गया है.

दिशा के इस लुक पर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं. उनकी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

वहीं अगर बात करें दिशा पाटनी के वर्कफ्रंट की तो उनके पास इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं.

कथित तौर पर दिशा जल्द ही सूर्या 42, योद्धा, और 'कल्कि 2898 एडी 2' में भी नजर आ सकती हैं.

