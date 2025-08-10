शाइनिंग ब्लू ड्रेस में कहर ढा रहीं Disha Patani, नेकलेस ने खींचा सबका ध्यान
Masummba Chaurasia
| Aug 09, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी हाल ही में एक इवेंट में शाइनिंग ब्लू गाउन में नजर आईं, जहां उनका लुक देखते ही बन रहा था.
गाउन की स्वीटहार्ट नेकलाइन और बॉडी-हगिंग फिट ने उनके ग्लैमरस लुक को और भी हाइलाइट किया.
ब्लू ड्रेस पर की गई शिमरी सीक्विन डिटेलिंग कैमरों की फ्लैश में और भी चमक उठी.
सटल ग्लो मेकअप, न्यूड लिप्सटिक और हाईलाइटेड चीकबोन्स ने दिशा के चेहरे की खूबसूरती को निखार दिया.
ओपन, सॉफ्ट वेव्स में सेट किए गए बालों ने उनके लुक में रोमांटिक टच जोड़ दिया.
उनके ड्रेस के साथ ब्लू स्टोन वाले उनके नेकपीस ने परफेक्ट मैच क्रिएट किया, जिसने सबका ध्यान खींचा.
कैमरे के सामने दिशा के कॉन्फिडेंट और सिजलिंग पोज ने तस्वीरों को और भी स्पेशल बना दिया.
उनकी ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड होते ही वायरल हो गईं, फैंस ने उन्हें 'ब्लू गॉडेस' कहना शुरू कर दिया.
कमेंट सेक्शन में फैंस दिल और फायर इमोजी से उनकी तारीफों की बौछार कर रहे हैं.
