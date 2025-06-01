स्काय ब्लू बॉडीकॉन में दिशा पटानी का हुस्न कहर बनकर टूटा, तस्वीरों ने मचाया इंटरनेट पर तूफान
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 01, 2025
बॉलीवुड की बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस दिशा पटानी ने स्काय ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर इंटरनेट पर आग लगा दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइट फिटेड ड्रेस में दिशा ने कर्व फिगर को प्लॉन्ट किया है, जिसमें वो बेहद स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ड्रेस में दिशा का कॉन्फिडेंस और एलीगेंस दोनों ही देखने लायक है, जिससे उनका लुक और भी खास लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं. फैंस दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा ने अपने लुक को सॉफ्ट कर्ल्स और मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा का ये लुक सुपर एलिगेंट लग रहा है, उन्होंने सिंपल स्टाइल को भी हॉट बनाकर कैमरे के सामने पेश किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी ये बॉडीकॉन ड्रेस पार्टी लवर्स और फैशन फैंस के लिए एक परफेक्ट आउटफिट बन सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
यूजर्स इन तस्वीरों पर दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं, कोई "हॉटनेस की क्वीन", तो किसीने कहा, "हर बार नया जलवा."
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'दृश्यम' भी फीकी लगने लगेगी, जब देखेंगे ये 1 घंटे 54 मिनट की खतरनाक मर्डर मिस्ट्री
अगली वेब स्टोरी देखें.