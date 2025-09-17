ब्लैक ड्रेस में दिशा पाटनी ने शेयर की फोटोज, कर्वी फिगर में लग रहीं एकदम कमाल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 17, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी बेहद बोल्ड और खूबसूरत हैं.
दिशा की अदाएं और लुक्स पर लोग जान देते हैं.
दिशा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटो शेयर करती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर किया है.
इन फोटो में एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का खूबसूरत ड्रेस पहना है.
एक्ट्रेस इस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुदंर लग रहीं हैं, वहीं लोग जमकर इनकी तारीफ कर रहें हैं.
