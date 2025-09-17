ब्लैक ड्रेस में दिशा पाटनी ने शेयर की फोटोज, कर्वी फिगर में लग रहीं एकदम कमाल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 17, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी बेहद बोल्ड और खूबसूरत हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दिशा की अदाएं और लुक्स पर लोग जान देते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दिशा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटो शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटो में एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का खूबसूरत ड्रेस पहना है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस इस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुदंर लग रहीं हैं, वहीं लोग जमकर इनकी तारीफ कर रहें हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पहली फिल्म की याद में खोईं कृति खरबंदा, सालों पुरानी तस्वीरों में देखें अनदेखा अंदाज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.