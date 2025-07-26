व्हाइट ड्रेस में इस एक्ट्रेस ने ढाया कहर, बोल्ड लुक देख दीवाने हुए फैंस, करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jul 26, 2025

दिशा पटानी ने हाल ही में एक सिंपल लेकिन बेहद ग्लैमरस व्हाइट मिडी ड्रेस पहनी, जो उनके टोन्ड फिगर को शानदार तरीके से हाईलाइट कर रही है.

इन दिनों दिशा फ्रांस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, वहीं की गलियों से उन्होंने अपना ये स्टनिंग लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

दिशा ने अपने बालों का हाई बन बनाया है, जो इस गर्मी में ट्रेंडी, कूल और आरामदायक हेयरस्टाइल हो सकती है.

व्हाइट ड्रेस के साथ ब्लैक सनग्लासेस ने दिशा के पूरे लुक को एक क्लासी टच दिया. ये कॉन्ट्रास्ट उनके स्टाइल को और भी निखारता दिखा.

दिशा की मिडी ड्रेस न सिर्फ स्टाइलिश दिख रही थी, बल्कि गर्मी और मॉनसून के लिए एकदम कंफर्टेबल ऑप्शन भी है.

जैसे ही ये फोटोज सामने आईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में फायर, हार्ट और हार्ट-आई इमोजी की बरसात कर दी. हर कोई दिशा की तारीफ करता नहीं थक रहा.

अगर आप भी वेकेशन या मॉनसून ट्रिप के लिए स्टाइलिश और सिंपल लुक चाहती हैं, तो दिशा पटानी का ये आउटफिट जरूर ट्राई करें.

दिशा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ बोल्ड ही नहीं, बल्कि फैशन के मामले में भी ट्रेंड से एक कदम आगे हैं.

