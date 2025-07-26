व्हाइट ड्रेस में इस एक्ट्रेस ने ढाया कहर, बोल्ड लुक देख दीवाने हुए फैंस, करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 26, 2025
दिशा पटानी ने हाल ही में एक सिंपल लेकिन बेहद ग्लैमरस व्हाइट मिडी ड्रेस पहनी, जो उनके टोन्ड फिगर को शानदार तरीके से हाईलाइट कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन दिनों दिशा फ्रांस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, वहीं की गलियों से उन्होंने अपना ये स्टनिंग लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा ने अपने बालों का हाई बन बनाया है, जो इस गर्मी में ट्रेंडी, कूल और आरामदायक हेयरस्टाइल हो सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट ड्रेस के साथ ब्लैक सनग्लासेस ने दिशा के पूरे लुक को एक क्लासी टच दिया. ये कॉन्ट्रास्ट उनके स्टाइल को और भी निखारता दिखा.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा की मिडी ड्रेस न सिर्फ स्टाइलिश दिख रही थी, बल्कि गर्मी और मॉनसून के लिए एकदम कंफर्टेबल ऑप्शन भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
जैसे ही ये फोटोज सामने आईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में फायर, हार्ट और हार्ट-आई इमोजी की बरसात कर दी. हर कोई दिशा की तारीफ करता नहीं थक रहा.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी वेकेशन या मॉनसून ट्रिप के लिए स्टाइलिश और सिंपल लुक चाहती हैं, तो दिशा पटानी का ये आउटफिट जरूर ट्राई करें.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ बोल्ड ही नहीं, बल्कि फैशन के मामले में भी ट्रेंड से एक कदम आगे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अवनीत कौर ने बैकलेस ग्रीन ड्रेस में बढ़ाई धड़कनें, फैंस बोले, 'शब्द नहीं...'
अगली वेब स्टोरी देखें.