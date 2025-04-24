दिव्या भारती की खूबसूरती के आगे 90s की हर हीरोइन थी फेल, यकीन न हो तो देख लें ये Photos
Mishra Rajivranjan
बेइंतहा खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के लिए एक्ट्रेस दिव्या भारती को आज भी याद किया जाता है.
आज भी लोग दिव्या भारती को उतना ही चाहते हैं, जितना पहले चाहते थे.
एक्ट्रेस की पुरानी तस्वीरें और वीडियोज अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं.
दिव्या की खूबसूरती के आगे इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन भी फीकी लगती थीं.
बेहद ही चुलबुली स्वभाव की दिव्या कैमरे के सामने हमेशा हंसते खेलते नजर आती थीं.
90 के दशक में दिव्या भारती की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था.
एक्ट्रेस की हर अदा पर लोग फिदा थे.
